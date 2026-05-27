ਬਕਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲੀਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਓਦੇਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਮਾਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਸੀ।

ਹਮਾਸ ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਓਦੇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ (ANI)
By ANI

Published : May 27, 2026 at 5:30 PM IST

ਤੇਲ ਅਵੀਵ: ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (IDF) ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਮਾਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਓਦੇਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਓਦੇਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'X' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਾਟਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਦੇਹ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ੇਦੀਨ ਅਲ-ਹਦਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (IDF) ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

"ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ"

ਓਦੇਹ ਕਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਈਡੀਐਫ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਮਾਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਜ਼ਸਕਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਓਦੇਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਬੁਰਜ ਰਾਹਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਵਥਾਰੀਆਤ ਅਲ-ਰੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਫਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਰਾਹਲ 'ਤੇ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸ-ਸਾਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਮਰਜਾਯੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਬਰੀਖਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 40 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹਮਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੁਆਰਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।

"ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ"

ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,"।

