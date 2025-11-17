ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ , ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੇਰੂਤ: ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਲ (UNIFIL) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ UNIFIL ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ-ਸਥਾਪਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਰਕਾਵਾ ਟੈਂਕ ਨਾਲ UNIFIL ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗੋਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਮੀਟਰ (5.5 ਗਜ਼) ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੱਜੇ।"
UNIFIL ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਟੈਂਕ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ UNIFIL 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।'
ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੇਬਨਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ ਕਮਾਂਡ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, UNIFIL ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਾਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਮੀਟਰ (22 ਗਜ਼) ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਿਆ। UNIFIL ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ 1701 ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ
UNIFIL ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ (ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।" ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UNIFIL ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੇਬਨਾਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਤੀਬਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਲੇਬਨਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।