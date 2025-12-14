ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
Published : December 14, 2025 at 3:35 PM IST
ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਇਦ ਸਾਦ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਇਦ ਸਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ"।
ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਫਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਲ-ਅਵਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 386 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਉਸਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ "ਪੀਲੀ ਰੇਖਾ" ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬੰਧਕ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬੰਧਕ ਰਨ ਗਵਿਲੀ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹਮਾਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,200 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 251 ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੰਧਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੰਗਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।