ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 44 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 500 ਵਾਰ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Published : November 24, 2025 at 11:31 AM IST
ਤੇਲ ਅਵੀਵ: ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 44 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 500 ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
❌CEASEFIRE VIOLATION: An armed terrorist crossed the yellow line, exploiting the humanitarian road in the area through which humanitarian aid enters southern Gaza. The terrorist fired at IDF soldiers and as a result, was eliminated. pic.twitter.com/UB6Ks7xSvt— Israel Defense Forces (@IDF) November 22, 2025
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ 342 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਾਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 24 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 87 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।"
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ), ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਹਮਾਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਾਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਜ਼ਤ ਅਲ-ਰਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ।