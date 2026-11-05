ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਕੁਦਸ ਮੁਖੀ ਗਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: 'ਜੂਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ'
ਗਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ "ਜੂਏ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ" ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਮੋਰਚਾ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 5, 2026 at 12:51 PM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਦੇ ਕੁਦਸ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਇਸਮਾਈਲ ਘਾਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ "ਨਕਲੀ ਵਿਵਹਾਰ" ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ IRNA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਾਨੀ ਨੇ ਸਿਪਾਹ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਬਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਘਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ।" ਕੁਦਸ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਜਲਡਮਰੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ "ਢੌਂਗੀ ਵਿਵਹਾਰ" ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧ ਮੋਰਚਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਨੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਧਦੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਲ ਅਰਬੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲੀਬਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਈਰਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕਤਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।'
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਵਫ਼ਦ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।