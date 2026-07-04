ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਗਾਲਿਬਾਫ ਅਤੇ ਅਰਾਘਚੀ, ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਗਮਗੀਨ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸੀ। ਵਿਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਰਾਘਚੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ।
Published : July 4, 2026 at 3:34 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲਿਬਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦੇਗ ਮੋਤਾਮੇਦੀਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇਤਾ ਲਈ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ।"
**JUST IN:** Iran's top leaders, including Parliament Speaker Mohammad Bagher Qalibaf and senior official Mohsen Rezaei, were visibly emotional during the funeral of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.— IRAN IRGCC (@IranIRGCC) July 3, 2026
Several senior officials were seen shedding tears as they paid their final…
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੋਸੱਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਟਵਾਨ ਅਲ-ਅਟਵਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਐਮਓਐਸ) ਪਵਿੱਤਰਾ ਮਾਰਗੇਰੀਟਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਈਦ ਅਤਾ ਹਸਨੈਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਸਈਦ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।" ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ।
ਰੂਸ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਮਿਤਰੀ ਮੇਦਵੇਦੇਵ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਹਿਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੋਸਾਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲਿਬਾਫ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਲਾਮ-ਹੁਸੈਨ ਮੋਹਸੇਨੀ ਏਜੇਈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਡੀਐਂਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਸਾਦੇਘ ਅਮੋਲੀ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਬੰਗੁਲੀ ਬਰਦੀਮੁਹਾਮੇਦੋਵ, ਇਰਾਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਜ਼ਾਰ ਅਮੇਦੀ, ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੋਲ ਪਾਸ਼ੀਨਯਾਨ, ਤਾਜਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੋਮਾਲੀ ਰਹਿਮੋਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਚਿਰਵਾਨ ਬਰਜ਼ਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਰਾਕ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜੇਹਾਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂਰਲਾਨ ਯੇਰਮੇਕਬਾਯੇਵ, ਡੀ-8 ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੇਵਦੇਤ ਯਿਲਮਾਜ਼, ਸਾਊਦੀ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਲੀਦ ਅਲ ਖੇਰੀਜ਼ੀ, ਦਮਿਤਰੀ ਮੇਦਵੇਦੇਵ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬਾਘਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬਾਘਾਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸੋਗ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਮਾਰੋਹ ਕੋਮ, ਬਗਦਾਦ, ਕਰਬਲਾ ਅਤੇ ਨਜਫ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹਦ ਵਿੱਚ ਹੈ।
(ਇਨਪੁਟ-IANS)