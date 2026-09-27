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ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ

ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਨ।

MOJTABA KHAMENEI PULLED RUBBLE
ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ (IANS)
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By ANI

Published : September 27, 2026 at 2:31 PM IST

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ਨਿਊਯਾਰਕ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ 'ਬਾਹਰ' ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ

ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਸੇਨ ਹੈਦਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਤਰ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਲ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੈਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਤੀਜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।' ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 56 ਸਾਲਾ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਦਰੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਮ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੈਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਕ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੈਦਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, 'ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ 59 ਵਿੱਚੋਂ 50 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਅਰਾਫੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ।

ਹੈਦਰੀ ਨੇ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ "ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਆਦਮੀ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਜਾਰੀ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨੀ ਆਗੂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਰਹੱਸ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਗਲੇਨ ਬੇਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੇਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ, ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ, ਉਸਦੀ ਲੱਤ, ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ।"

"ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਮਿਲੇ"

ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਨ। ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬ੍ਰੇਟ ਬੇਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

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ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ
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ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ
MOJTABA KHAMENEI PULLED RUBBLE

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