ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ " ਫੂਲ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ"
ਈਰਾਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
By ANI
Published : August 3, 2026 at 4:09 PM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇੱਕ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਬਾਰੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
"ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੂਲ ਦਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ!"
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਈਰਾਨੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰਸ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੂਲ ਦਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ!" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਮੇਹਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਹਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਤਸਨੀਮ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ।
ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ - ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਾਰਸ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।