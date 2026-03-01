ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ, ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਤਸਨੀਮ ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

KHAMENEI KILLED
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 1, 2026 at 7:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਖਾਮੇਨੇਈ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਸਨੀਮ ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਮੇਨੇਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ" ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਦੋਹਤਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਧੀ, ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਹਤਾ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਖਾਮੇਨੇਈ 1989 ਤੋਂ ਈਰਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਾਮੇਨੇਈ ਕੌਣ ਸੀ?

ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਹੁਸੈਨੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1939 ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹਾਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਮ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ 1979 ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਰੂਹੁੱਲਾ ਖੋਮੈਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈਰਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 1981 ਵਿੱਚ, ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਈਰਾਨ-ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਬਚ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1989 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ।

1989 ਵਿੱਚ ਰੂਹੁੱਲਾ ਖੋਮੈਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾਇਤ-ਏ-ਫਕੀਹ, ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ।

TAGGED:

AYATOLLAH ALI KHAMENEI KILLED
WHO IS KHAMENEI
KHAMENEI KILLED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.