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ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦਾ ਤਾਬੂਤ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

IRGC ਮੁਤਾਬਕ, 4 ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Khamenei funeral
ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਬੂਤ (IANS)
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By ANI

Published : July 3, 2026 at 12:27 PM IST

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ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਤਾਬੂਤ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ (IRIB) ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਮੁਤਾਬਕ, 4 ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਸਯਦ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂ, ਲੇਬਨਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।"

ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਓਨਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਈਰਾਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ।"

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਈਦ ਅਤਾ ਹਸਨੈਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਬਿਤਰਾ ਮਾਰਗੇਰੀਟਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਆਯਤੁੱਲਾ ਸਈਦ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਈਰਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਯਤੁੱਲਾ ਹਕੀਮ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਤਰਾ

ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਕੋਰ (IRGC) ਦੇ ਤਹਿਰਾਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਹਸਨ ਹਸਨਜ਼ਾਦੇਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਮਾਰੋਹ 4 ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ, ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ।'

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਸਨਜ਼ਾਦੇਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ: ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਖੋਮੇਨੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਵਿਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਮਾਰੋਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਦੀ ਦੇਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਨਜ਼ਾਦੇਹ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ '48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੁਰਾਨ ਪਾਠਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਵੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।'

TAGGED:

ALI KHAMENEI FUNERAL
KHAMENEI COFFIN
ਖਾਮੇਨੇਈ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ
ਈਰਾਨ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ
IRANIAN MEDIA KHAMENEI FUNERAL

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