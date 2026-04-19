ਈਰਾਨੀ ਗਨਬੋਟਾਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਈਰਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤਲਬ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ।
Published : April 19, 2026 at 7:05 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮੁਹੰਮਦ ਫਤਹਿਲੀ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
تانکر ترکرز: دو شناور هندی پس از شلیک از سوی نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز، ناچار شدند مسیر خود را تغییر داده و به سمت غرب بازگردند— خبرگزاری تسنیم - خبر فوری (@Tasnimbrk) April 18, 2026
یکی از این کشتیها یک ابرنفتکش (VLCC) با پرچم هند بوده است که ۲ میلیون بشکه نفت عراق را حمل میکردهاست
ਤਸਨੀਮ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ
ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਸਨੀਮ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰਟੈਂਕਰ (ਵੀਐਲਸੀਸੀ) ਸੀ ਜੋ 20 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਇਰਾਕੀ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।" ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਨਮਾਰ ਹੇਰਾਲਡ ਅਤੇ ਜਗ ਅਰਨਵ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
According to two Channel 16 audio recordings captured today, two Indian vessels were forced back west out of the Strait of Hormuz by Iran's Sepah (IRGC) Navy. Firing was involved. One of the vessels is an Indian-flagged VLCC supertanker carrying 2 million barrels of Iraqi oil.… pic.twitter.com/c1uOvmKDNO— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) April 18, 2026
ਟੈਂਕਰ ਟਰੈਕਰਸ ਨੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਦਾਅਵਾ
TankerTrackers.com ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਚੈਨਲ 16 ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੇਪਾਹ (IRGC) ਨੇਵੀ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ VLCC ਸੁਪਰਟੈਂਕਰ ਹੈ ਜੋ 20 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਇਰਾਕੀ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ" ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਹਿਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
The British military's United Kingdom Maritime Trade Operations center said that two gunboats from Iran’s Revolutionary Guard opened fire on a tanker transiting the Strait of Hormuz, after Iran said it has reimposed restrictions on the vital waterway. https://t.co/N34PM8Q1sb— The Associated Press (@AP) April 18, 2026
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਗਨਬੋਟਾਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮੁਹੰਮਦ ਫਤਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ "ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ" ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ "ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।"
#WATCH | Delhi: Ambassador of Iran to India, Dr. Mohammad Fathali returned to the Iranian Embassy after leaving from Ministry of External Affairs (MEA).— ANI (@ANI) April 18, 2026
India lodged a protest with the Iranian Ambassador over the incident of firing on an Indian vessel at Strait of Hormuz. pic.twitter.com/oiPebadSHr
ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਦੂਤ ਫਤਾਲੀ ਨੇ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।" ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ" ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ" ਹਨ। (ਵਾਧੂ ਇਨਪੁਟ: ਏਪੀ)