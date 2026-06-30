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'ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ', ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਖੁਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।

IRAN NUCLEAR DEAL
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (ians)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 30, 2026 at 12:23 PM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਫਾਇਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ: ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ਈਰਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੰਦੂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਖੁਦ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰੱਕੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੌਜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $69 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਲਾਨ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (EPA) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲੀ ਜ਼ੈਲਡਿਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਫ੍ਰੀਡਮ ਟੂ ਫਿਕਸ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ 'ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
DOHA TALKS 2026
DE NUCLEARIZATION
ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ
IRAN NUCLEAR DEAL

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