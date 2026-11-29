'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ,' ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਰਾਕ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਈਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਰਾਕ ਨੂੰ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Published : November 29, 2026 at 8:58 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ (SNSC) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਮੋਹਸੇਨ ਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਨਾਲ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਕਾਸਿਮ ਅਲ-ਅਬੂਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਇਰਾਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਈਰਾਨ ਨੂੰ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਰਾਕ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਗਦਾਦ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਈਰਾਨੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਅਲ-ਅਬੌਦੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰਾਕ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬਗਦਾਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ, ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਰਧ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।'
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਇਰਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਅਲ-ਜ਼ੈਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਤੇਲ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਰਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਅਲ-ਜ਼ੈਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਇਰਾਕੀ ਤੇਲ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲ-ਜ਼ੈਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਸੀਐਨਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਲ-ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੋ ਕੁਰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਰਦਿਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਰਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਨਏ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਕੁਕ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਟੈਂਕਰ ਟਰੱਕ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਅਵੇ'
ਆਈਐਨਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਰਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੀਬੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਐਨਐਨ, ਕੁਰਦਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਰੁਦਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਲਾਲ ਲਕੀਰ" ਕਿਹਾ।
ਬਗਦਾਦ ਈਰਾਨੀ ਸਮਰਥਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਰਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਤਾਇਬ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਇਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਜੁਰਫ ਅਲ-ਸਖਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲ-ਜ਼ੈਦੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਰਾਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਕਤਾਇਬ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।