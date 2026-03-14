Iran War: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 2,500 ਮਰੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31ਵੀਂ ਮਰੀਨ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨਰੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਉਭੀਵੀ ਹਮਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਐਸਐਸ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Iran War: US Orders Deployment of 2,500 Marines and Warships to the Middle East
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (AP)
By AP (Associated Press)

Published : March 14, 2026 at 12:11 PM IST

ਦੁਬਈ: ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 2,500 ਮਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਖਤਰਬੰਦ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ "ਖਤਮ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਾਪੂ ਦਾ ਤੇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ" ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਸੀਜ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।" ਬਾਸੀਜ ਫੋਰਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਮਰੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31ਵੀਂ ਮਰੀਨ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨਰੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਉਭੀਵੀਅਸ ਹਮਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਐਸਐਸ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੌਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਕਾਈਆਂ ਉਭਰੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। *ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ* ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮਰੀਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31ਵੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਕਾਈ - ਯੂਐਸਐਸ *ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ* ਅਤੇ ਮਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਭਰੀ ਹਮਲਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ - ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ *ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ* ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ; ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਫਲੋਟੀਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਯੂਐਸਐਸ *ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ* ਅਤੇ ਅੱਠ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ - ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ *ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ* ਇਸ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ *ਲਿੰਕਨ* ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲ ਉਦੀਦ ਏਅਰ ਬੇਸ - ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਅਰ ਬੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 8,000 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

