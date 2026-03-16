Iran War: ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
By AP (Associated Press)

Published : March 16, 2026 at 7:30 PM IST

ਕਾਹਿਰਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚੈਨਲ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤੇਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਪਸ ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਬਾਰੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਟੋ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ... ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ... ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਰੋਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 20% ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ... ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਾਂਗ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਫੌਜ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ 90% ਤੇਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ... ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ... ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ... ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ... ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ... ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ... ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "...ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸਵੀਪਰ ਹਨ (ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ)। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ... ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਇਸ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਨ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ ਰਾਈਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ "ਚਰਚਾ" ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ "ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਈਵਾਲ" ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ 'ਤੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ "ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ" ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। "ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ,"।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਿਊ ਪੇਂਗਯੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੈ" ਅਤੇ ਚੀਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ "ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ" ਕਰੇਗਾ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।

