ਬੰਦਰ ਅੱਬਾਸ, ਜਸਕ ਅਤੇ ਸਿਰਿਕ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਲਿਆ ਈਰਾਨ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਸਕ, ਬੰਦਰ ਅੱਬਾਸ ਅਤੇ ਸਿਰਿਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ।
Published : July 13, 2026 at 10:17 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, CENTCOM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। CENTCOM ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਬਲਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।"
ਇਹ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਸਕ, ਬੰਦਰ ਅੱਬਾਸ ਅਤੇ ਸਿਰਿਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਗੰਭੀਰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ, ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ, ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ
ਉਸਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਇਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਂਟਕਾਮ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 140 ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਾਈਟਾਂ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਐਨਬੀਸੀ ਦੇ ਮੀਟ ਦ ਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਬਾਰੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ।"