Iran war: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ SCR ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ, ਕੋਚੀ ਪਹੁੰਚੇ 186 ਪ੍ਰਵਾਸੀ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

MIDDLE EAST CRISIS
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਕੋਚੀ ਪਹੁੰਚੇ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 4, 2026 at 6:12 PM IST

4 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (SCR) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 1800118797 (ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ), +91 11 2301 2113, +91 11 2301 4104, ਅਤੇ +91 11 2301 7905।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ-

  • ਬਹਿਰੀਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: +973 39418071
  • ਇਰਾਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: +98 9128109115 / +98 912810910 / +98 932179359
  • ਇਰਾਕ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: +964 771 651 1185 / +964 770444 4899
  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: +972 54 7520711 / +972 54 2428378
  • ਜਾਰਡਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: +962 770 422 276
  • ਕੁਵੈਤ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: +965 65501946
  • ਲੇਬਨਾਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: +961 76860128
  • ਓਮਾਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: +968 98282270 (ਵਟਸਐਪ) / 80071234
  • ਕਤਰ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: +974 55647502
  • ਰਾਮੱਲਾ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: +970 592916418
  • ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ (ਰਿਆਦ) ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: +966 11 4884697 / 800 247 1234
  • ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ (ਜੇਦਾਹ) ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: +966 126648660 / +966 12 2614093
  • ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: +971 543090571 (ਵਟਸਐਪ) / 800 46342

'ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਪਰਾਲੇ'

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 58 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੁਆਰਾ 30 ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ 23-23 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

'ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 186 ਯਾਤਰੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ'

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ੍ਹ 1,221 ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ 388 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 186 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਕੋਚੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਉਡਾਣ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਬਰ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁਜੈਰਾਹ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਕੋਚੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 186 ਯਾਤਰੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ।

'ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਡਰ ਦਾ ਮਹੌਲ'

ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਲਿਆਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਵਸਿਕਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਓਨੀ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਉਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮਲੱਪੁਰਮ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਲਬੇ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ।

'ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 164 ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ'

ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 164 ਸੈਲਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼, 76 ਅਤੇ 88 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 84 ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਠਾਣੇ, ਅਹਿਲਿਆਨਗਰ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ ਯੂਏਈ ਦੇ ਫੁਜੈਰਾਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

'ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ'

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿੰਦੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸ਼ਿੰਦੇ, ਮੁਰਜੀ ਪਟੇਲ, ਦਿਲੀਪ ਲਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮੰਗੇਸ਼ ਕੁਡਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ "ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਮੋਰਿਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

