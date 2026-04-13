ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਪ ਲਿਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੋਪ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਪ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : April 13, 2026 at 7:12 PM IST
IRAN US WAR: ਪੋਪ ਲਿਓ XIV ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟੀਕਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਅਪੀਲ "ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ" ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਲਿਓ ਨੇ ਪੋਪ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ "ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ" ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ।" ਪੋਪ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਪੋਪ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਜਨਮੇ ਪੋਪ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਆਮ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ "ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰਮ" ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
Pope Leo hit back at President Trump over the Iran war, saying the Vatican’s appeals for peace and reconciliation are rooted in the Gospel, and that he didn’t fear the Trump administration.— The Associated Press (@AP) April 13, 2026
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ-ਜਨਮੇ ਪੋਪ ਲਿਓ XIV 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੋਪ "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ" ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰ" ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਜਨਮੇ ਪੋਪ ਲਿਓ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੋਪ ਲਿਓ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲੀਓ ਦੁਆਰਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਕਿ "ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਦੇ ਭਰਮ" ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ
ਇੱਕ ਪੋਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੋਪ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਪੋਪ ਲੀਓ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ 'ਕਮਜ਼ੋਰ' ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਚੋਗੇ ਵਿੱਚ ਸਜਿਆ, ਟਰੰਪ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਏ ਇੱਕ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਇੱਕ ਨਰਸ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਬੇਸਬਾਲ ਕੈਪ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ, ਉਕਾਬ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ, ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਚਿੱਤਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।