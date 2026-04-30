ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਗੱਲਬਾਤ ਠੱਪ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ 'ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ'

ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

IRAN US TALKS STALL
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 30, 2026 at 12:40 PM IST

ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ "ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ" ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਵੇ; ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।

ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਰੀਅਰ ਐਡਮਿਰਲ ਸ਼ਾਹਰਾਮ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹਰਾਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ "ਸੱਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ" ਕੀਤੇ - ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸਫਲ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਟੈਂਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਤੇਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮਯਾਦ ਮਲੇਕੀ ਨੇ ਏਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਲੇਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ 47 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 30 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।

ਕੈਰੋਸ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੁਫੀਆ ਫਰਮ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਐਂਟੋਇਨ ਹਾਫ ਨੇ ਏਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।" ਕੈਰੋਸ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ - ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਟਰਮੀਨਲ ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ - 'ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।

GIVE ENEMY A HEART ATTACK
ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
IRAN US WAR

