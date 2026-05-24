US Iran Agreement: ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਰੂਸ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ

ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਰੂਸ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ (PTI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 24, 2026 at 6:37 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਰੂਬੀਓ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

'ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ'

ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, "ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਾਰੇ ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕਤਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਮਿਸਰ, ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਗਬੰਦੀ'

ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਹ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਸਨ'। ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਾਤਬਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਛੋਟਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਦਮ'

ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਇਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਕੋਲ 440.9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (972 ਪੌਂਡ) ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਜੋ 60% ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੱਕ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90% ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ-ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਦਮ ਹੈ।

'ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ'

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

'ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ'

28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

'ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ'

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੇਬਨਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ "ਲੇਬਨਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।" ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਲਾ ਗਾਮਲੀਏਲ, ਜੋ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਲਿਕੁਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਰਮੀ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ "ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

