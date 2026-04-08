ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬੰਬਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।
Published : April 8, 2026 at 7:30 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਵੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਈਰਾਨੀ ਪੱਖ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।
Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran, Seyed Abbas Araghchi, tweets, Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran:— ANI (@ANI) April 7, 2026
" on behalf of the islamic republic of iran, i express gratitude and appreciation for my dear brothers he… pic.twitter.com/nhsATs4set
ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 15-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਇਸਦੇ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ, ਈਰਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੌਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
US President Donald Trump posts, " based on conversations with prime minister shehbaz sharif and field marshal asim munir, of pakistan, and wherein they requested that i hold off the destructive force being sent tonight to iran, and subject to the islamic republic of iran agreeing… pic.twitter.com/Vmhlcm8CzR— ANI (@ANI) April 7, 2026
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਈਰਾਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ!" ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਧਾਰ ਹੈ।' ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।' ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ ਹਨ।