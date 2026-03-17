ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੇਜਿਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸਫ਼ਲ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਜਿਲ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੇਜਿਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 17, 2026 at 8:40 PM IST

ਤਹਿਰਾਨ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ (IRGC) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਸੇਜਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।

ਸੇਜਿਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਸੇਜਿਲ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ, ਠੋਸ-ਈਂਧਨ ਵਾਲੀ ਮੱਧਮ-ਰੇਂਜ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਬਾਲਣ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਜਿਲ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਂਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੇਜਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  • ਰੇਂਜ: ਇਹ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਸਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹਨ।
  • ਗਤੀ: ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 7 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਵਜ਼ਨ: ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 23,600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 700 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ "ਡਾਂਸਿੰਗ ਮਿਜ਼ਾਈਲ" ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ "ਡਾਂਸਿੰਗ ਮਿਜ਼ਾਈਲ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੇਜਿਲ ਇੱਕ ਨੱਚ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਰਾਡਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਜੰਗੀ ਸਥਿਤੀ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਨੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। 17 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸੰਕਟ

ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੇਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

