ਈਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ, ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ: ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
By ANI
Published : June 14, 2026 at 10:30 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ: ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ" ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏ.ਐਨ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਦੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਜੀ7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੌਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਡੀ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਲਡਮਰੂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ G7 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਨ।" ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ G7 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਉਭਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਢਾਂਚਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਾਂਸ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ G7 ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ।"
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ G7 ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਲਚਕਤਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੰਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ G7 ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।"