ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਕੋਮਾ 'ਚ, ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
Published : April 7, 2026 at 4:15 PM IST|
Updated : April 7, 2026 at 4:22 PM IST
ਲੰਡਨ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਮ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਯੂਕੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਮੇਨੇਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੈਮੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਲੁਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਕੋਮ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਮੋ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Got information on these Iranian terrorist leaders?— Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 13, 2026
ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਮ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਆਰ
ਕੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਰੂਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਮ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਮਾਂ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਕੋਈ ਪੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ "ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਂ" ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਈਰਾਨ" ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਖਤਮ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ 47 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ।