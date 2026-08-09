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ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ , ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਤੀਰਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।

STRAIT OF HORMUZ
ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (AP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 9, 2026 at 3:36 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾਟਕੀ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ 'ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ' ਰਿਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ "ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਸੁਧਾਰਦਾ" ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ'

ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਜ਼ੋਲਘਾਦਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਹੈ।ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ" ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ "ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ" ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

'ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ'

ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅੰਤਿਮ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

'ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ'

ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

'ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ'

ਓਮਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਖਾੜੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ "ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ" ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਜੂਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਮਨਪਸੰਦ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ'

ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੂਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੰਜ ਦੀ "ਉਲੰਘਣਾ" ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਐਸਕਾਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ'

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ "ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਡੀਐਨਓਸੀ (ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ"। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਯੂਕੇਐਮਟੀਓ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

'ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ'

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਏਡੀਐਨਓਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 15 ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ"। ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ "ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਿਆਂ" ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲਾ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ - ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ "ਲਾਗੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ" ਜਲਡਮਰੂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਤੁਰਕੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ" ਕਿਹਾ। "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮਿਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਈਏ," ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਕਾਨ ਫਿਦਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਰੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਫਿਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।" ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਸਮੂਹਿਕ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ"।

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ਈਰਾਨ
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