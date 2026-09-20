ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਰੱਖੀਆਂ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਰੱਖੀਆਂ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਹਿਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : September 20, 2026 at 8:55 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉਸਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਿਰਾਨ "ਨਿਰਣਾਇਕ ਯੁੱਧ" ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਸੇਨ ਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਰ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਅੰਤ'
ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਕਤਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਅੰਤ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।'
۷ شرط ایران برای آغاز هر مذاکرهای به دولت آمریکا اعلام شده است. پیام تهران روشن و بدون ابهام است؛ اگر واشنگتن میخواهد از مخمصهای که خود ساخته خارج شود و بیش از این در آن گرفتار نشود، راهی جز پذیرش حقوق و شروط ایران ندارد.— محسن رضایی (@ir_rezaee) September 19, 2026
ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। -ਰੇਜ਼ਾਈ
'ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
'ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ'
ਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।" ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਵਾਰਹੈੱਡ ਐਂਟੀ-ਸ਼ਿਪ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਰੇਜ਼ਾਈ
'ਯੁੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ'
ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਯੁੱਧ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਯੁੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ'
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਤੋਹਿਦ ਅਸਾਦੀ ਨੇ ਰੇਜ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੱਸਿਆ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਲਮਾਰਗ ਹੂਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਯਮਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਦੋਲੂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਐਨਜੀਏ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।