ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Published : May 3, 2026 at 9:27 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਤਸਨੀਮ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨੌ-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅੰਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Iran has rejected US 2 months ceasefire request
These are the details of Iran's 14-point response to the US 9-point proposal
—Iran has provided a response to the US 9-point proposal through a Pakistani intermediary, focusing on the issue of " ending the war."
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਰਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਨੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਾਜ਼ਮ ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਯੁੱਧ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਈਰਾਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ (IRIB) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਈਰਾਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਤ-ਅਧਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।"
ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਥੋਪੇ ਗਏ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।' ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"