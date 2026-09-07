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ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਈਰਾਨ

ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ।

IRAN US UAE BRICS
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (ANI)
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By Nirmala Ganapathy

Published : September 7, 2026 at 3:27 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਬ੍ਰਿਕਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਹਿਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਏਕਤਾ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮੁਖੀ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਗੁਲਾਮ-ਹੁਸੈਨ ਮੋਹਸੇਨੀ ਏਜੇਈ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ" ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਭਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਮਝੇ।"

"ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ" ਦਾ ਸੱਦਾ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ" ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ" ਦੱਸਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਈਰਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 12 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ੇਖ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਏਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੱਕਾ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ/ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ।" ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।

ਮਈ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਏਈ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ/ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ।"

ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਮਈ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ

ਮਈ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਏਈ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਊਟਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SCO ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਜਿਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਏਈ SCO ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। UAE ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ UAE ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਂਗ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।"

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IRAN US UAE BRICS

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