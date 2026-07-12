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ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, 'ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ'

ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Iran responds to US attack
ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ (AP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 12, 2026 at 12:56 PM IST

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ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

ਕੁਵੈਤੀ ਫੋਜ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ 5ਵਾਂ ਬੇੜਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਕੁਵੈਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਤ (ਜਿੱਥੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਹਨ) 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਸਾਈਪ੍ਰਸ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ

ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਪ੍ਰਸ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ "ਇਸਦੇ ਇੰਜਣ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ" ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਓਮਾਨ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਈਰਾਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ "ਸਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ "ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।" ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਡਮਰੂ "ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ" ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ "ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਿਕਾਣਿਆਂ" ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੁਸ਼ਹਿਰ, ਹੋਰਮੁਜ਼ਗਾਨ, ਖੁਜ਼ੇਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿਸਤਾਨ-ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।

ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ

ਹਾਲੀਆ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਈਰਾਨ "ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ" ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ - ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਜੋ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾ "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

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