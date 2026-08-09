ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੋਜਤਬਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
Published : August 9, 2026 at 10:31 AM IST
ਤੇਲ ਅਵੀਵ: ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੇਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੇਹਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Iran's Mehr News agency releases undated video of Mojtaba Khamenei after Israeli Media report on his poor health— ANI Digital (@ani_digital) August 9, 2026
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ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਮੇਨੇਈ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ" ਵਿੱਚ ਸਨ। ਚੈਨਲ 14, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪੋਸਟ, ਈਰਾਨਵਾਇਰ, ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ
ਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।" 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਸਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਸਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੁਕਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਮੇਨੇਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ "ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ" ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟ ਅਲ-ਹਦਥ ਨੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਮੇਨੇਈ "ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ" ਸੀ।
90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਖਾਮੇਨੇਈ
ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਈਰਾਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਮੇਨੇਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਈਰਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਕ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਾਈਵ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ, ਈਰਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਤਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।