ETV Bharat / international

ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ, ਕਿਹਾ- ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋ ਯਾਤਰਾ

ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਘਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

STRAIT OF HORMUZ
ਹੋਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 31, 2026 at 9:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਤਮ ਅਲ-ਅੰਬੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਨੇਵੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ।

"ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਘਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ"

ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਘਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਤਰ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੇਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਗਰੀ-ਲਾ ਡਾਇਲਾਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਤਰ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਊਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਸ਼ੇਖ ਸਾਊਦ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਤਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ, ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਲਨ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਓਮਾਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਖਾਣ ਓਮਾਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਨਸ਼ੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਖੇਤਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ (ਜੇਐਮਆਈਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪੱਧਰ 'ਨਾਜ਼ੁਕ' ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਐਕਸਪੀਡੀਐਂਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਕਮਾਂਡਰ ਮੋਹਸੇਨ ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

DONALD TRUMP
US IRAN WAR
IRAN
ਹੋਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ
STRAIT OF HORMUZ

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.