ETV Bharat / international

ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ - ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

IRAN ON TRUMP WARNING
ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : December 31, 2025 at 3:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਤਹਿਰਾਨ, ਈਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰੋਧਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਰ-ਏ-ਲਾਗੋ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।

ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 1,100 ਈਰਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਠਾਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ।" ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ; ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਥਿਰ ਰਹੇ।"

ਈਰਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਹਿਰਾਨ 60% ਤੱਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90% ਦੇ ਹਥਿਆਰ-ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।

ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐਸਕੰਦਰ ਮੋਮੇਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਦੀ ਸੋਭਾਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹਟਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ।

TAGGED:

TRUMP WARNING
MASOUD PEZESHKIAN
PRESIDENT OF IRAN
ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
IRAN ON TRUMP WARNING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.