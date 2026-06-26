ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਈਰਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਅੱਗੇ, ਆਫ਼ਤ ਕਰਕੇ 188 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਈਰਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਅੱਗੇ, ਆਫ਼ਤ ਕਰਕੇ 188 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 188 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ।
By ANI
Published : June 26, 2026 at 9:19 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਭੂਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈਰਾਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"
Deeply saddened by the earthquake in Venezuela. We extend our condolences to the Government and People of Venezuela, especially families of the victims, and wish a swift recovery to the injured.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 25, 2026
I.R.Iran stands in solidarity with Venezuelans and is ready to offer full assistance.
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।"
ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਪੈਂਟਾਗਨ
ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਨ ਪਾਰਨੇਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
We extend our heartfelt condolences to the Government and people of Venezuela, as well as to our colleagues at the Embassy of Venezuela in South Africa.— Iran Embassy SA (@IraninSA) June 25, 2026
We pray to Almighty God to grant the injured and those affected by this tragic incident a swift recovery and full restoration…
ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਏਅਰਲਿਫਟ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਚਿਲੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ
ਚਿਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਸ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕਾਸਤਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਲਸੀ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਲੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
The Department of War stands ready to support the Government of Venezuela and the U.S. Department of State as it leads the U.S. Government's response to yesterday's devastating earthquakes.— Sean Parnell (@SeanParnellASW) June 25, 2026
Our forces are prepared to move quickly, bringing the unmatched airlift, logistics, and…
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਗਿਡੀਅਨ ਸਾਰ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
Acabo de conversar por teléfono con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano. Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos… pic.twitter.com/fWj3Jc3QYv— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 25, 2026
ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ
ਫਿਲੀਸਤੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
🇳🇱 Reactie van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima op hevige aardbevingen in Venezuela. pic.twitter.com/rLAHmm2FBp— Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) June 25, 2026
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਨੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਸਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ - ਯਾਨੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ - ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
El Estado de Israel expresa sus más sentidas condolencias al pueblo de Venezuela por los devastadores terremotos que han afectado al país. Nuestros corazones están con las familias que han perdido a sus seres queridos y todos los que fueron afectados por la tragedia.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 25, 2026
Israel…
"ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ"
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਮੈਕਾ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਕੱਤਰ ਹੇਗਸੇਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
A cada uno de ustedes, mis queridos venezolanos pic.twitter.com/lSiVHA65w1— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 25, 2026
ਇੱਕ ਰਨਵੇਅ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।" ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ।
تطمئن وزارة الخارجية والمغتربين، أبناء شعبنا على أوضاع الجالية الفلسطينية في جمهورية فنزويلا البوليفارية إثر الزلازل الذي ضرب البلاد.— State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) June 25, 2026
تؤكد الوزارة، بأنه لا توجد اي خسائر في أرواح ابناء شعبنا هناك، وتتابع من خلال سفارة دولة فلسطين أوضاع الجالية الفلسطينية للإطمئنان على سلامتها.… pic.twitter.com/EgHq3JIjyV
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ"
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਵੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ - ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ - ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਭੂਚਾਲ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾ ਗੁਆਇਰਾ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰਾਕਸ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 188 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।