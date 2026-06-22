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ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਗਾਲਿਬਾਫ, ਕਿਹਾ- ਅਮਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ

ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ।

IRAN PARLIAMENT SPEAKER SLAMS TRUMP
ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਾਲਿਬਾਫ (IANS)
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By ANI

Published : June 22, 2026 at 7:46 AM IST

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ਬਰਗੇਨਸਟੌਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਐਮ.ਬੀ. ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ "ਨਿਰਾਸ਼ਾ" ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਦੱਸਿਆ।

ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗਾਲਿਬਾਫ ਈਰਾਨੀ ਪੱਖ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ "ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਮੂਹਾਂ" ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ!"

ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 14-ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਐਮਓਯੂ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੂੰ "ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ" ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 80 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਂਸ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ "ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ" ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

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ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਾਲਿਬਾਫ
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ਅਮਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ
IRAN PARLIAMENT SPEAKER SLAMS TRUMP

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