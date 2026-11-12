'ਹੋਰਮੁਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਗੇਂਦ'
ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ "ਕੋਈ ਜੰਗ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ" ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ।
By ANI
Published : November 12, 2026 at 8:22 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲਿਬਾਫ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲਮਾਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਤ-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਲਮਾਰਗ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਉੱਥੇ ਕੋਈ 'ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ 1982 (ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ) ਇਸ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੋ ਤੱਟਵਰਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਕਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਤਹਿਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਾਲਿਬਾਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਿਆ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।" ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ "ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ" ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਹਿਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲਮਾਰਗ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਰਸਤਾ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।