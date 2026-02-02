ETV Bharat / international

ਇਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ,ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

Iran missiles pose serious threat to US
ਇਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 2, 2026 at 11:49 AM IST

4 Min Read
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ "ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ" ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਦੋ ਪੱਛਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਰਗੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮੀਰ ਮੌਸਾਵੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਈਰਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਨ, ਨੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨੁਕਸਦਾਰ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲਾਂਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਥੇਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੇਵਿਡ ਡੇਸ ਰੋਚੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਕੋਲ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਸਟਾਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਫੌਜੀ ਰੁਖ ਅਮਰੀਕੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਿਤ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ," ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇਸਲਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਸਈਦ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਲੀ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ "ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

