ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : February 28, 2026 at 7:53 PM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
Iran's Revolutionary Guards said it had struck Israeli and US bases with Iranian missiles, and its retaliatory operation would continue until its enemy was 'decisively defeated.' Iran said all US bases, resources and interests in the region are considered legitimate targets,…— ANI (@ANI) February 28, 2026
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?
ਬਹਿਰੀਨ - ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬੇੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬੇੜਾ ਖਾੜੀ, ਲਾਲ ਸਾਗਰ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕਤਰ - ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ 24 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਅਲ ਉਦੀਦ ਏਅਰ ਬੇਸ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 10,000 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕੁਵੈਤ - ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਕੈਂਪ ਆਰਿਫਜਾਨ ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਸੈਂਟਰਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹੈ। ਇਰਾਕੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਅਲੀ ਅਲ ਸਲੇਮ ਏਅਰ ਬੇਸ, ਇਸਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭੂਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ "ਦ ਰੌਕ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਬੁਹਰਿੰਗ 2003 ਦੇ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜਿੰਗ ਪੋਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) - ਯੂਏਈ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਲ ਧਫਰਾ ਏਅਰ ਬੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਏਈ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ISIS ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦਾ ਜੇਬਲ ਅਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਰਾਕ - ਇਰਾਕ ਪੱਛਮੀ ਅਨਬਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਈਨ ਅਲ-ਅਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਰਬਿਲ ਏਅਰ ਬੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ - ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ 2,321 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਆਧ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਲਤਾਨ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਹਾਈ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਏਰੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਜਾਰਡਨ - ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਮਾਨ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਕ ਵਿੱਚ ਮੁਵੱਫਕ ਅਲ-ਸਲਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਯੂਐਸ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ 332ਵੇਂ ਹਵਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੰਗ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ - ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਡਾਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਲਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ISIS ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ 1465 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।