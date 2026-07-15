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ਈਰਾਨ ਦੇ IRGC ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

IRGC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਈਸਾ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

IRAN IRGC ATTACKS ON US MILITARY
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (IANS)
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By ANI

Published : July 15, 2026 at 8:53 AM IST

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ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਸਰ 2" ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਹੈ।

IRGC ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਈਰਾਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ (IRIB) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

IRGC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਈਸਾ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸਟੋਰੇਜ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਅਲ ਸਲੇਮ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ MQ-9 ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਰੈਂਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਡਰੋਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਸਰ 2 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ IRGC ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਈਸਾ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਅਲੀ ਸਲੇਮ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ MQ-9 ਡਰੋਨ ਤੈਨਾਤੀ ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਡਰੋਨ ਤਬਾਹ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ।" ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਈਰਾਨੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IRGC ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ।" IRGC ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ "ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ 10:15 ਵਜੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਸ਼ਹਿਰ, ਚਾਹ ਬਹਾਰ, ਜਸਕ, ਕੋਨਾਰਕ, ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਬੰਦਰ ਅੱਬਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

ਸੈਂਟਰਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਡਰੋਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹਥਿਆਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫੌਜ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇ ਪਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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IRAN IRGC ATTACKS ON US MILITARY

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