ETV Bharat / international

ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਬਰਕਰਾਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ।

IRAN RECEIVES 15 POINT PROPOSAL
ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 25, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 15-ਨੁਕਾਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਵਲੀਅਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਤੰਗ ਮੂੰਹ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੌਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 82ਵੀਂ ਏਅਰਬੋਰਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ

ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ "ਤੋਹਫ਼ਾ" ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।

ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ

ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 15-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ "ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤਾ" ਦੱਸਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਤੰਗ ਮੂੰਹ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ "ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ" ਹਨ।

15-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 20-ਨੁਕਾਤੀ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ "ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 15-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਈਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

IRAN WAR
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ
15 ਨੁਕਾਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
15 POINT CEASEFIRE PROPOSAL
Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.