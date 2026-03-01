ETV Bharat / international

ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਅਰਾਫੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮਾਨ

ਅਰਾਫੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਅਰਾਫੀ (IANS)
March 1, 2026

ਤਹਿਰਾਨ: ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਅਰਾਫੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਆਗੂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਾਫੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਈ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਹਸੇਨ ਦੇਹਨਵੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਐਕਸਪੀਡੀਐਂਸੀ ਡਿਸਕਰਨਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਅਰਾਫੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।" ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 111 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਅਰਾਫੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਮੋਹਸੇਨੀ ਏਜੇਈ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ 'ਤੇ ਸਹਿ-ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਕੋਲ ਸੀ।

ਅਰਾਫੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1959 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਯਜ਼ਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਬੋਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ, ਅਰਾਫੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ 1969 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। 1989 ਵਿੱਚ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1992 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਬੋਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 33 ਸਾਲ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ।

ਖਾਮੇਨੀ ਦੀ ਅਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।

