ETV Bharat / international

ਈਰਾਨ ਦੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਈਰਾਨ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹੇਦ ਵਿਸਫੋਟਕ ਡਰੋਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

DRONE AND MISSILE CHALLENGE
ਈਰਾਨ ਦੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ (AP)
author img

By PTI

Published : March 5, 2026 at 2:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੀਡੇਨ (ਨੀਦਰਲੈਂਡ): ਈਰਾਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹਨ।

'ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ'

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ THAAD ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ, ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇਵਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਐਰੋ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਵਾਧੂ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ'

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ਅਕਸਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

'THAAD ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ'

ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਗਈ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ THAAD ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਹਨ ਅਸਾਰ'

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਣਨੀਤਕ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

'ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਤਰਾ'

ਈਰਾਨ ਦੇ "ਸ਼ਾਹਿਦ" ਵਿਸਫੋਟਕ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ 80,000 ਡਰੋਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਈਰਾਨ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ
IRAN DRONE AND MISSILE ATTACKS
ਸ਼ਾਹੇਦ ਵਿਸਫੋਟਕ ਡਰੋਨ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ
DRONE AND MISSILE CHALLENGE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.