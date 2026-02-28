ETV Bharat / international

ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ IRGC ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਮਿਰ ਨਾਸਿਰਜ਼ਾਦੇਹ ਅਤੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕਪੁਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

Published : February 28, 2026 at 10:11 PM IST

ਤਹਿਰਾਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ 'ਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਮਿਰ ਨਾਸਿਰਜ਼ਾਦੇਹ ਅਤੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕਪੁਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਤਹਿਰਾਨ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸੀਰਜ਼ਾਦੇਹ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਪੁਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਗਚੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ।

ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਰੋਅਰਿੰਗ ਲਾਇਨ: ਆਈਡੀਐਫ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ 'ਚ ਕਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

