US ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਹਾਰਮੋਜ, ਤੇਹਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

US ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਹਾਰਮੋਜ, ਤੇਹਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ।
Published : June 15, 2026 at 10:20 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਜ਼ਮ ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ।
The Deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all! I hereby fully authorize the toll free opening of the Strait of Hormuz, and, simultaneously herewith, authorize the immediate removal of the United States Naval blockade. Ships of the World, start… pic.twitter.com/5LQ0y03Wbg— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 14, 2026
ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਖਤ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਿਆਨਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ।
60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਹਾਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਝੌਤਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਈਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
This Great Deal will bring Peace and Security to the whole Region. Many presidents have tried to make Peace with Iran, and all have failed before me. The Leaders of the Region have, for the first time, found a President who can help them achieve real Peace. With the opening of… pic.twitter.com/pbTEUHaW3l— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 14, 2026
ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
"ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ"
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ।" ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।'
ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ! ਮੈਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।" ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੀਬਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا pic.twitter.com/RYMnEadON1— شورای عالی امنیت ملی (@shoaam_ir) June 14, 2026
ਪ੍ਰੀ-ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲੇਬਨਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਮਾਰੋਹ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੀ-ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।