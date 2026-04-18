ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਰਮੁਜ਼, ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਰਮੁਜ਼, ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ANI
Published : April 18, 2026 at 10:16 PM IST
ਤਹਿਰਾਨ (ਈਰਾਨ): ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਈਰਾਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ (IRIB) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਬੀ (PBUH) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਹਿਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
BREAKING: Iran has reimposed restrictions on the Strait of Hormuz, accusing the U.S. of violating deal to reopen it. https://t.co/foWYGwgwhD— The Associated Press (@AP) April 18, 2026
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ "ਪਾਇਰੇਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। IRIB ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਈਰਾਨ ਨੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਖੌਤੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਰੇਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਡਮਰੂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ "ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ" ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਜਲਡਮਰੂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ "ਲੰਘਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ" ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।