ਈਰਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ! ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ ਰਾਡਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ-ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ
ਈਰਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਰਾਡਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : November 22, 2026 at 9:22 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਰਾਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਈਰਾਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ (IRIB) ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, IRGC ਦੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅਲ-ਰਿਫਾ ਅਤੇ ਅਵਾਲੀ ਬੇਸਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ MQ-1 ਅਤੇ MQ-9 ਡਰੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੇਂਗਮ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਡਾਰ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾ
ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਐਸਕਾਰਟ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੋਰ ਘੁਸਪੈਠਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ "ਲਾਲ ਲਕੀਰ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ "ਸਖਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਵਾਬ" ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਈਰਾਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ (IRIB) ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਡਰੋਨ, ਇੱਕ MQ-9 ਅਤੇ ਇੱਕ MQ-1, ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਡੇਗਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਰੀਫਾ ਅਤੇ ਅਵਾਲੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਟ੍ਰੀਅਟ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਰਾਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (CENTCOM) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਹੇਂਗਮ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਡਾਰ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ।