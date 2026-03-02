ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਏਅਰ ਕ੍ਰਾਫਟ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹਮਲਾ,ਈਰਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਏਅਰ ਕ੍ਰਾਫਟ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹਮਲਾ,ਈਰਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
Published : March 2, 2026 at 6:33 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇ ਐਤਵਾਰ 1 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ USS ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। USS ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅੰਦਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਚਾਰ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ'
ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ IRNA ਨੇ IRGC ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ 'ਤੇ ਚਾਰ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
The IRGC in its 4th statement regarding Operation True Promise 4, announced: Following the Iran’s Armed Forces’ actions and the attack on the targets of the US-Israeli enemies, the US military's aircraft carrier, the Abraham Lincoln, was struck by four ballistic missiles.— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 1, 2026
'ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ'
ਈਰਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ (ਬਹਿਰੀਨ, ਕਤਰ, ਯੂਏਈ, ਇਰਾਕ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
'ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ'
ਈਰਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਸੈਂਟਰਕਾਮ ਜਾਂ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਸਟਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਟੈਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
'ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਸਮੁੰਦਰ'
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਫਪੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ 'ਤੇ ਚਾਰ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।"