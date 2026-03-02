ਈਰਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, IAEA ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਕੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਇਆ? ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ...
Published : March 2, 2026 at 10:48 PM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA) ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਤਾਨਜ਼ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਫੇਲ ਗ੍ਰੋਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ
ਰੂਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਯੇਨ੍ਨਾ ਵਿੱਚ IAEA ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਜ਼ਾ ਨਜਾਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜਾਫੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਨਤਾਨਜ਼।" ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 220 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਤਾਨਜ਼ ਪਲਾਂਟ, ਭੂਮੀਗਤ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਰਜ ਹੋਏ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, IAEA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਉੱਨਤ ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਸੀ ਜੋ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ-ਗ੍ਰੇਡ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਟਾਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਫਿਊਲ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪਲਾਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। IAEA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਫੇਲ ਗ੍ਰੋਸੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀਗਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਨੇ ਨਟਾਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਭੂਮੀਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬੰਕਰ-ਬਸਟਿੰਗ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗਵਰਨਰਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, IAEA ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਫੇਲ ਮਾਰੀਆਨੋ ਗ੍ਰੋਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਤਹਿਰਾਨ ਰਿਸਰਚ ਰਿਐਕਟਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਚੱਕਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IAEA ਆਪਣੇ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿਘਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰੋਸੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸੰਜਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ "ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਰਿਐਕਟਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਲਣ ਸਟੋਰੇਜ ਸਾਈਟਾਂ" ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, "ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਿਛੋਕੜ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"