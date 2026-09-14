ETV Bharat / international

ਯਮਨ ਦੇ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਹੂਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

HOUTHIS NEW ATTACKS ON SAUDI ARABIA
ਹੂਤੀ ਬਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 14, 2026 at 8:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਾਹਿਰਾ: ਯਮਨ ਦੇ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਯਮਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੌਥੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਯਮਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੂਤੀ ਫੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਸਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਰੂਰਾਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ।

ਸਾਊਦੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੱਟ 'ਤੇ ਅਲ-ਤਵਾਲ ਗਵਰਨੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੌਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰੂਰਾਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੌਥੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਊਦੀ ਤੇਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਮਨ ਦੇ ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਕਈ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ" ਦੇਣ ਲਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।

ਇਰਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਅਲ-ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਬਾਹ ਅਲ-ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਮਯਸਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ
ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਹਾਊਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ
SAUDI ARABIA
HOUTHIS NEW ATTACKS ON SAUDI ARABIA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.