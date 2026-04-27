ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਕਦਮ! ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
"ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!"-ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
By AFP
Published : April 27, 2026 at 7:38 AM IST
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਈਰਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ISNA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ" ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਓਮਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ।
ISNA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੋਰ ਈਰਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ "ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ" ਤਹਿਰਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ, ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ, ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ "ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ (ਈਰਾਨ) ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ।"
ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ।"
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੌਰਸਪੌਂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਨਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸਨੂੰ "ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ" ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਮਸਕਟ, ਓਮਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕੋ, ਰੂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰੇ ਨੂੰ "ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ" ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।"
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇਜ਼
ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ, ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਸਲਾਮੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।"
ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ "ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ" ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
ਲੇਬਨਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਲੇਬਨਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ "ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੱਡੀ" ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਦ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ।