'ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ',ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਕੋਸ
ਮਾਰਕੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 15, 2026 at 12:27 PM IST
ਮਨੀਲਾ: ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਮਾਰਕੋਸ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ (COC) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ (UNCLOS) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ 49ਵੇਂ ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰਕੋਸ ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਆਸੀਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ
"ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1982 UNCLOS ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ," ਮਾਰਕੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਸੀਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।'
ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਕੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰਕੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਤੀਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਧੀ ਲਈ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਉੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਆਸੀਆਨ ਦੇ 12ਵੇਂ ਸੰਵਾਦ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰਲ ਸੰਵਾਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ'।
2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮਾਰਕੋਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ 'ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਆਉਟਲੁੱਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 19 ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ'।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਜ਼ ਇਨਾਸੀਓ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲੀਨਾ ਜਾਰਜੀਵਾ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰਕੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸੀਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸੀਆਨ 2045 ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 49ਵੇਂ ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ "ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ" ਥੀਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਿਲੀਪੀਨ ਚੇਅਰ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲੀਪੀਨ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਮੇਲਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਾਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਵਿਲੱਖਣ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ, ਵਧ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨਕ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।